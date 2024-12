Diciottesima mostra di presepi a Casalmorano. L’evento, ormai conosciuto in tutto il nord Italia, è in memoria di Federico Pietta e, come ogni anno, espone nel Centro pastorale di via Preyer un centinaio di presepi inediti di vari tipi e dimensioni.

Quest’anno, in occasione del 35°anniversario della caduta del Muro di Berlino, è stato allestito anche un presepio che rappresenta la Porta di Brandeburgo. Tra le tante iniziative, anche un albero alto 3 metri, composto da pattine di lana, cucite a mano da un gruppo di volontarie del paese (albero Granny).

Inoltre, attività rivolte ai bambini: con offerta libera ci sarà la possibilità di ritirare un Gesù bambino in gesso da colorare.

L’allestimento della mostra, durato 3 mesi, è offerto dai volontari del gruppo. Un ringraziamento particolare va all’oratorio, nella persona del Parroco don Mario Bardelli.

L’inaugurazione si terrà l’8 dicembre alle 11.15.

Orari: Festivi ore 10 – 12 e 14.30 – 19. Natale e 1 gennaio 15.30 – 19.

Info 339 7427481 per aperture straordinarie.

L’ingresso è come sempre gratuito.

