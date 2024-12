Lega, Forza Italia e Novità a Cremona avevano annunciato che non avrebbero proposto candidature per le nomine nei Cda delle partecipate del Comne di Cremona, ma alla fine, entro il 28 novembre, data di scadenza dei termini, al protocollo sono arrivate anche diverse candidature chiaramente ascrivibili a quell’area politica.

Tra qualche giorno il sindaco Virgilio comunicherà le nomine per i Cda di Aem e Fondazione Città di Cremona. Dopo una prima verifica sulla compatibilità, ora si sta aspettando la verifica del casellario giudiziale. In tutto per Fondazione città di Cremona sono arrivate 11 candidature mentre per Aem 12.

Tra i i volti noti della politica che figurano in lizza c’è quello di Giacomo Zaffanella che si è autocandidato per entrambi i cda. Ha deciso di mettersi a disposizione della città prendendo parte attivamente alle decisioni, condividendo le responsabilità, visto anche l’esito delle scorse elezioni comunali. Laureato, nella Lega come sostenitore, è stato oltre che consigliere comunale per 10 anni – in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Commissione Bilancio – membro dell’ Assemblea del Teatro Ponchielli e nel Consiglio Nazionale di ANCI. Fratelli d’Italia invece ha proposto una serie di nominativi dopo alcuni passaggi all’interno del partito.

