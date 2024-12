“Il Rapporto ISPRA sul consumo di suolo in Italia, pubblicato oggi, conferma e consolida il primato lombardo di regione più cementificata d’Italia: con 2910 chilometri quadrati di territorio lastricati da cemento o asfalto la Lombardia stacca tutte le altre regioni quanto a estensione del territorio urbanizzato, che vale ben il 12,2% dell’intera superficie regionale, un valore quasi doppio della media nazionale”. Lo fa sapere Legambiente Lombardia in un comunicato stampa che contiene anche il raffronto tra le province e le città capoluogo lombarde.

Se Monza Brianza è la prima provincia d’Italia per superficie urbanizzata (il 40,8%), Cremona si colloca più indietro con il 10,5% e 39 ettari consumati nel 2023, contro i 137 della provincia di Brescia, i 131 di Milano, i 108 di Bergamo, i 64 di Pavia, i 61 di Varese, i 43 di Monza e Brianza. Minore consumo di suolo rispetto a Cremona è avvenuto a Sondrio (36 ettari), Lodi (35) Como (34), Mantova (25) e Lecco (16).

Se si considera il solo capoluogo, Cremona è quarta nell’ideale classifica di suolo edificato nel 2023, con 4.2 ettari, dietro a Milano (14.8), Brescia (9.7), Bergamo (6.3).

“Il 2023 – fanno sapere da Legambiente – ha segnato l’ennesimo avanzamento della cementificazione regionale, cresciuta di ben 7,3 Km quadrati, un incremento che è secondo, sia pur di pochissimo, solo a quello altrettanto negativo della Emilia-Romagna, regione con la quale la Lombardia condivide il fenomeno sregolato della crescita dei capannoni logistici spuntati a dismisura nell’ultimo decennio nelle campagne sia a Nord sia a Sud del Po, e soprattutto lungo le direttrici pedemontane”

“La Lombardia, insieme a Emilia Romagna e Veneto, è una delle regioni che si sono dotate di una legge contro il consumo di suolo,” commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “A dieci anni di distanza dall’approvazione della norma, i risultati però non si vedono: il cemento continua ad avanzare. L’inefficacia di queste norme sta nella incapacità di attivare processi alternativi all’uso scriteriato di suoli agricoli: si continuano a costruire capannoni logistici e data center su terreni verdi, anziché sulle troppe aree dismesse che costellano il nostro territorio, e in questo modo si perde due volte: sia sprecando suolo agricolo, sia rinunciando alla possibilità di riabilitare zone degradate”.

Un altro dato che si consolida è la crescita del consumo di suolo focalizzata sulla direttrice Brescia-Bergamo-Milano, quella servita, oltre che dalla storica autostrada Torino-Venezia, anche dalla più recente BreBeMi, infrastruttura che conferma di essere una vera e propria ‘pista d’atterraggio’ per capannoni logistici piazzati a casaccio in mezzo alle campagne delle tre province.

Infatti, oltre la metà (il 52%) del consumo di suolo dell’intera regione si colloca nelle tre province, con Brescia che primeggia con il suo dato di 137 ettari di campi agricoli trasformati in capannoni e strade, nel solo 2023. Il rischio è che tra Milano e Brescia, un pezzo per volta, si vada a configurare un unico, grande nastro formato da piastre logistiche e industriali, spodestando l’attività agricola e la ricchezza di ambienti naturali e risorgive.

“Spicca poi – conclude Legamebiente – come sempre il dato della provincia di Monza e Brianza, che con il suo 41% di territorio trasformato in cemento si mantiene stabilmente al primo posto nazionale tra le province ad altissimo consumo di suolo, sopravanzando la stessa provincia di Milano (32% di suolo cementificato): un dato che nei prossimi anni è destinato a peggiorare ulteriormente, visto che sui pochi spazi liberi della Brianza monzese sta per atterrare il mega cantiere di Pedemontana.

