‘BellaMa” vola fino all’11%, boom di ascolti per il programma di Diaco

(Adnkronos) – Boom per ‘BellaMa”. Ieri, il programma quotidiano condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ha raggiunto l’8,2 di media con picchi sopra l’11% di share. Dato straordinario per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai.

Ospiti della puntata di ieri sono stati Anna Falchi, Marco Morandi, Gino Castaldo e Nancy Brilli. Inoltre nella puntata di ieri ‘BellaMa’’ ha mandato in onda in diretta la lettura della sentenza sul caso Cecchettin ospitando la prima dichiarazione a caldo del papà di Giulia, Gino Cecchettin. Raggiunto dall’AdnKronos, Pierluigi Diaco ha voluto ringraziare il pubblico per il grande affetto dimostrato al programma: “Grazie di cuore al pubblico di Rai 2 che ci segue con attenzione e affetto”.