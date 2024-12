Il sostegno del territorio cremonese nel percorso universitario è eccellente. Esordisce così il professor Gianni Ferretti, pro-rettore del Politecnico di Milano Polo di Cremona, in occasione della cerimonia di conferimento dei percorsi di eccellenza, del premio di laurea Federico Minelli e delle borse di studio lauree magistrali. L’iniziativa mette in evidenza alcuni punti di forza del campus cremonese, come il legame con le istituzioni, la sinergia con le aziende e la forte relazione con gli studenti e le loro famiglie.

Nelle precedenti 16 edizioni sono stati attivati un totale di 148 tirocini estivi, traguardo raggiunto grazie al supporto di 81 aziende, in alcuni casi diventate finanziatrici dei percorsi che ne hanno condiviso gli obiettivi e hanno scelto di ospitare gli assegnatari nel periodo estivo per attivare una proficua collaborazione che per alcuni di loro è proseguita anche dopo la laurea.

Una sfida di sistema, quella di Cremona, città universitaria, come è stato sottolineato dai relatori, sostenitori che investono e credono nel percorso di studi di alto livello nella nostra città, e che auspicano anche la scelta di un futuro lavorativo dei nostri laureati nel territorio, considerato spesso erroneamente una cenerentola per la carriera.

“Il rapporto con le aziende è nella natura del Politecnico- spiega il prof. Filippo Renga, coordinatore dei percorsi di eccellenza del Politecnico sede di Cremona – Il Politecnico nasce da persone di azienda più di 150 anni fa, per cui nel proprio DNA noi facciamo ricerca applicata dentro le aziende, per questo ci chiamiamo Politecnico e ci piace dire che la nostra attività didattica e di ricerca è dentro e fuori l’azienda, perché dobbiamo capire come funzionano le aziende e portare i risultati della nostra ricerca e dei nostri studenti, perché poi la formazione entra nelle aziende e torna indietro attraverso una formazione continua”.

A Simone Moretti, Alessandro Frascà, Nicola Alberto Smiderle, Simone Lodigiani e Filippo Barbieri è stato conferito il percorso di eccellenza con borsa di studio da 5.000 euro. Selezionati per il percorso senza borsa anche Gabriele Machiavelli, Christian Gravaghi, Francesco Bardelli, Francesco Castellani e Edoardo La Malfa. Gabriele Molinari ha ricevuto il premio di laurea dedicato a Federico Minelli, studente del politecnico prematuramente scomparso.

Infine sono state consegnate le borse di studio agli immatricolati alle lauree magistrali ‘Agricultural Engineering’ Andrea Alpi e ‘Music and Acoustic Engineering’ Pier Matteo Marzola e Filippo Longhi.

Nicoletta Tosato

