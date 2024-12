Lo Stage day 2024 all’Università Cattolica di Cremona Campus di Santa Monica ha visto coinvolti giovedì mattina 24 recruiter e 16 imprese, per un totale di 160 colloqui da 15 minuti dedicati appunto agli studenti del secondo anno di Innovazione e Imprenditorialità Digitale, che avranno l’opportunità di focalizzare meglio i propri obiettivi professionali e a farsi conoscere dal tessuto imprenditoriale non solo locale. Organizzato dal servizio Stage & Placement in collaborazione con le realtà partner della Laurea Magistrale in Innovazione ed Imprenditorialità Digitale, l’appuntamento nasce come un evento di selezione che permette agli studenti iscritti al 2° anno della laurea magistrale in Innovazione e Imprenditorialità Digitale di entrare in contatto con imprenditori, responsabili di selezione e manager aziendali ed effettuare con loro un primo colloquio “lampo” di selezione. Ottima l’adesione.

