Volo “Prevenzione per infezioni correlate all’assistenza ospedaliera”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le realizzazioni delle misure di prevenzione sono state emanate da tempo e, se applicate, avrebbero dovuto portare a misure che contenessero fenomeni così gravi. Le infezioni correlate all’assistenza sono un problema non recente e oggi, in caso di resistenza agli antibiotici, portano a complicanze ancor più gravi. La prevenzione è fondamentale per contenere il fenomeno delle infezioni in corsia: l’attuazione dei protocolli già esistenti va applicata negli ambienti sia ospedalieri sia ambulatoriali. La parola d’ordine è igiene, sia essa personale, degli ambienti o degli strumenti: sono stata direttore sanitario per tanti anni, ritengo fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti per evitare complicanze di natura infettiva ed eventi tragici come la morte del paziente”. Lo sottolinea l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Giovanna Volo a Palermo in occasione di un confronto tra esperti per affrontare il problema delle Infezioni correlate all’assistenza ospedaliera (Ica).

