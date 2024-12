Disabilità, Locatelli “All’Onu grande attenzione per modello italiano”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Una grandissima emozione essere qui per inaugurare la mostra e dare un segnale importante proprio nel luogo in cui è stata firmata la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.Sensibilizzare e comunicare ai giovani i principi della Convenzione, dall’inclusione lavorativa al benessere, dalla salute all’accessibilità universale, è fondamentale”. Lo dice il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha rilasciato un’intervista all’Italpress a margine dell’inaugurazione al Palazzo di Vetro dell’ONU della mostra “The UN Convention on the rights of persons with disabilities through the eyes of young people”.

sat/mrv (video di Stefano Vaccara)