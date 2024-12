Capodanno di musica e divertimento in piazza Stradivari il 31 dicembre a Cremona: l’assessorato di Luca Burgazzi sta organizzando l’evento che concluderà il 2024. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con Ape? Sì che si occuperanno dell’opening di questa serata a partire dalle 22. A seguire dj set con Alex Neri dei Planet funk.

Allo scoccare della mezzanotte scatterà il classico brindisi. Sarà il primo capodanno e il primo evento organizzato dal settore musica dell’assessorato di Burgazzi, come ha fatto sapere lui stesso su Instagram.

Sarà un Capodanno speciale per tutta la città, un’occasione unica per festeggiare con tutti i cremonesi sotto il cielo di piazza Stradivari. L’ingresso sarà libero per tutti.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata