Il Comune di Gerre de’ Caprioli, in collaborazione con l’Associazione Amici di Gianni e Massimiliano, organizza il la prima edizione del Memorial Gianluigi Ferrari, gara di pesca alla trota a coppie per residenti e non.

Gianluigi Ferrari, deceduto nel 2020, ha fondato l’Associazione e ne è stato il motore umano e fisico. Tra le sue passioni sicuramente la pesca ha ricoperto un importante tassello nella sua vita e in quella di chi l’ha conosciuto e frequentato.

“Per questo vogliamo ricordarlo oggi con una gara di pesca “intergenerazionale”, perchè Luigi è sempre stato attento e sensibile al mondo dei giovani, oltre che a quello della disabilità” commenta il sindaco, Michel Marchi.

Le coppie dovranno quindi essere composte da due persone di diversa generazione ed età (genitor/figli, nonni/nipoti o anche senza grado di parentela). La gara si terrà domenica 15 dicembre dalle 8.30 alle 11.30 presso la pesca sportiva Battaglione a Cremona, le iscrizioni possono essere eseguite in loco oppure la preiscrizione via mail a sindaco@comune.gerredecaprioli.cr.it. Il regolamento è disponibile sul sito del Comune www.comune.gerredecaprioli.cr.it

