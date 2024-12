Erogata nel contesto di eccellenza del Politecnico di Milano, che vanta prestigiose collaborazioni internazionali con altri istituti universitari, la Laurea Magistrale in Agricultural Engineering è stata attivata nell’anno accademico 2021/2022 come primo corso in Italia e rientra tra i pochi corsi al mondo del suo genere che si propone di formare ingegneri operanti nel settore agro-industriale, dotati di una visione sistemistica.

La peculiarità della figura formata è stata proprio una delle motivazioni che ha spinto Lorenzo a proseguire la sua formazione in questo ambito dopo una laurea triennale in Ingegneria Informatica conseguita qui a Cremona. “Il corso si propone di formare una figura professionale innovativa e ancora poco presente nel mercato del lavoro, ma con un grande potenziale. In secondo luogo, ritengo che il settore agricolo offra significative opportunità di crescita, specialmente alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche”.

La sostenibilità e la possibilità di contribuire a migliorare l’impatto delle nuove tecnologie sul settore agroindustriale hanno guidato la scelta di Pietro che ha raccontato: “Le motivazioni per cui ho intrapreso il ciclo di studi in Agricultural Engineering sono molteplici, tra cui le mie origini: la realtà in cui sono nato e cresciuto è la Lomellina, una delle aree di produzione di riso più importanti d’Europa.

Appena è nato il corso – era il primo anno che esisteva – mi sono iscritto senza esitare, in questo modo avrei contribuito a rendere più sostenibile (sia economicamente sia a livello ambientale e sociale) la produzione agricola del Paese. Un’altra motivazione sono i cambiamenti climatici: l’agricoltura è uno dei settori chiave (insieme a quello energetico) in cui bisogna investire se vogliamo diventare un’Italia o un’Europa a impatto zero”.

Eterogenee sono le provenienze di questi primi Ingegneri dell’Agricoltura che potranno così mettere a disposizione del territorio, non solo italiano, le competenze acquisite durante il percorso di studi. In questa sessione, infatti, per la prima volta si laureerà anche uno studente tedesco.

I 4 laureandi italiani invece arrivano delle Province di Pavia, Piacenza, Bergamo, Brescia, che si aggiungono a quelle delle sessioni precedenti di Milano, Grosseto, Mantova e Verona.

Decisamente apprezzata e sfruttata da parte dei laureandi è stata la possibilità di andare all’estero per programmi di scambio o per lavorare sulla propria tesi: due di loro, Lorenzo e Mattia, hanno potuto fare un’esperienza di studio ad Almeria, in Spagna, sperimentando un sistema universitario che privilegia l’applicazione concreta di ciò che si impara durante le lezioni teoriche; Pietro ha svolto un tirocinio presso Algen, Algal Technology Centre, in Slovenia, mentre Rita ha partecipato al programma Erasmus per tesi presso l’università di Wageningen, in Olanda.

In merito alle strategie utilizzate dai laureandi per preparare e superare brillantemente gli esami, Mattia ha condiviso il suo metodo: “un mix di organizzazione, costanza e curiosità. Pianifico lo studio con anticipo, approfondisco gli argomenti per comprenderli davvero e li collego a casi pratici, evitando di limitarmi alla semplice memorizzazione”, mentre Lorenzo ha sempre adottato un approccio misto: “dopo una fase di studio individuale, mi confrontavo con i miei compagni di corso, lavorando insieme su esercizi o temi d’esame degli anni precedenti. Secondo me, la vera efficacia del lavoro di gruppo emerge soprattutto quando si deve realizzare un progetto”.