La 7ª edizione del Piccolo Festival del Fumetto si terrà sabato 7 (dalle 14:30 alle 23:00) e domenica 8 dicembre (dalle 10:00 alle 20:00) al Circolo Arcipelago di Cremona, in Via Speciano, 4 (ingresso libero). Il Festival è promosso dal Circolo Arcicomics, in collaborazione con il Circolo Arcipelago e il Comitato Provinciale di Arci Cremona. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno del Centro Fumetto Andrea Pazienza e rientra tra le iniziative del bando Cultura Bene Comune 2024.

«L’edizione 2024 si presenta come una geografia del fumetto italiano, un catalogo di autrici e autori nazionali che abbiamo scelto in questi anni con cura e con amore», spiega Massimo Galletti, Direttore Artistico del Festival. «Sarà una sorta di finale di stagione, in cui riproporre tutti i temi, le autrici e gli autori che abbiamo proposto negli anni passati, incontrare molti dei nomi già nostri ospiti negli anni scorsi per presentare i loro libri più recenti, fare il punto insieme a loro su che cosa è cambiato e sulle nuove prospettive del fumetto italiano che abbiamo provato a presentare e a rappresentare in questi anni».

Un panorama davvero variegato quello che si presenta al Piccolo Festival: più di 80 tra autrici e autori, tra nomi celebri e giovani esordienti; editoria affermata e autoproduzioni indipendenti; una varietà di stili, dal realismo alle più ardite sperimentazioni; esposizione di tavole originali e di stampe digitali; una mostra di libri, di albi, di prodotti editoriali tra i più diversi, da sfogliare e consultare. I temi affrontati e i diversi modi di utilizzo del fumetto come mezzo di esplorazione e di conoscenza sono sviluppati non solo attraverso la presentazione delle opere con la presenza di chi le ha realizzate, ma anche proponendo momenti di confronto.

«Circa la metà degli autori presenti al Festival nelle passate edizioni ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, ai Festival di Treviso, Napoli, Lucca, Angouleme», sottolinea Paolo Oradini, Presidente del Circolo Arcicomics, aggiungendo una segnalazione speciale per Francesca Ghermandi, da molti considerata la più brillante disegnatrice del fumetto italiano degli anni Ottanta e Novanta.

Tra gli appuntamenti, Gianluca Costantini presenterà il suo ultimo lavoro – Zodiac, una collaborazione con Ai Weiwei ed Elettra Stamboulis – e parteciperà all’incontro Palestina e altri conflitti: l’urgenza di un fumetto civile insieme a Elena Mistrello e Claudio Calia. L’incontro è realizzato nell’ambito de La Trama dei Diritti, lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, e concorre a raggiungere l’obiettivo n. 10 (Ridurre le disuguaglianze) dell’Agenda 2030.

«Inoltre», aggiunge Martina Regis, Segretaria di Arci Cremona, «durante tutto lo svolgimento del Festival sarà possibile approfondire la campagna di Arci Nazionale Palestina con altri occhi e aderire alla raccolta fondi a supporto della popolazione palestinese». «Il Festival», conclude il gruppo organizzatore, «si conferma un’iniziativa di riferimento nel calendario delle iniziative rivolte alle persone appassionate di fumetto, attraendo ospiti e pubblico a livello nazionale».

Durante il Piccolo Festival del Fumetto saranno presenti stand espositivi di varie case editrici e autoproduzioni. Non mancheranno i momenti musicali e le pause per un caffè o un aperitivo al bar del Circolo Arcipelago. L’ingresso è libero e gratuito.

Ecco l’elenco completo dei nomi ospiti della 7ª edizione del Piccolo Festival del Fumetto: Bianca Bagnarelli, Claudio Calia, Pablo Cammello, Lorena Canottiere, Gianluca Costantini, Anna Dietzel, Vincenzo Filosa, Matteo Gaspari, Francesca Ghermandi, Matteo Gubellini, Holly Heuser, Lise e Talami, Elena Mistrello, Officina Infernale, Lorenzo Palloni, Alessio Ravazzani, Silvia Rocchi, Pietro Scarnera, Andrea Settimo, Spam il mandarino psichico, Jacopo Starace, Matteo Stefanelli, Alessandro Tota, Giacomo Taddeo Traini, Miguel Vila. Tutti i dettagli sul programma si trovano alle pagine del Piccolo Festival del Fumetto sui principali social network.

Orari di apertura al pubblico

lunedì – martedì – giovedì – venerdì

ore 15:00 – 19:00

mercoledì 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

sabato e domenica chiuso

© Riproduzione riservata