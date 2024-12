Il centro abitato di Soresina al setaccio dei Carabinieri ieri pomeriggio, in un servizio coordinato della Compagnia di Cremona che ha visto l’impiego di cinque pattuglie delle Stazioni di Casalbuttano, Vescovato e Soresina, della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa di Cremona. Obiettivo: andare incontro alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica in generale e, in particolare, contrastare vendita e consumo di stupefacenti, condotte connesse con i fenomeni di degrado urbano e di devianza; prevenire reati predatori.

I militari hanno posto particolare attenzione ai locali ed ai giardini pubblici frequentati da giovani ed adolescenti, alla stazione ferroviaria e a via Genala, strada dove in passato sono avvenute risse ed aggressioni. Il servizio ha consentito di identificare nel complesso 48 persone, 7 delle quali con precedenti di polizia a carico, e di controllare 32 veicoli e un locale pubblico per verificare il rispetto del divieto di alcool ai minori. Eseguiti anche diversi posti di controllo nei punti nevralgici e nelle vie di accesso e di uscita della città.

Il bilancio del servizio è di una persona denunciata per la violazione delle norme sull’immigrazione e di un uomo segnalato alla Prefettura di Cremona quale assuntore di stupefacenti.

Nel primo caso, eseguito dalla pattuglia della Radiomobile di Cremona alle 14.30 circa, i militari hanno fermato un’auto con due persone a bordo e hanno chiesto i documenti agli occupanti. Il passeggero non aveva alcun documento di identità ed è stato accompagnato in caserma e successivamente fotosegnalato. 32anni e senza fissa dimora, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stata attivata la procedura finalizzata alla sua espulsione.

Il secondo episodio è avvenuto circa un’ora dopo alla stazione ferroviaria dove i militari della Stazione di Casalbuttano hanno controllato le persone in sala d’aspetto e sulla banchina. Un giovane di 25 annoi è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti nel complesso 15 grammi di hashish.

