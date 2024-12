Inaugurata questo pomeriggio la Mostra dei Presepi organizzata dalla delegazione cremonese dell’associazione Amici del Presepio, all’interno dell’ex refettorio dei monaci attiguo alla chiesa di San Pietro al Po. Una tradizione per la nostra città, che l’associazione attualmente presieduta da Anita Diana sta portando avanti ormai da tredici anni. In mostra, 50 creazioni originali provenienti perlopiù dal nord Italia, quest’anno infatti non sono in mostra opere provenienti dal sud. Vere e proprie opere d’arte nelle quali la natività rivive attraverso la maestria artigianale dei loro autori, nelle varie forme del presepe palestinese, tradizionale e moderno. Come quello di ispirazione ecologista, che presenta sullo sfondo un ambiente inquinato mentre in primo piano gira una pala eolica.

All’inaugurazione hanno preso parte oltre agli Amici del Presepio, don Antonio Bandirali che ha impartito la benedizione e il sindaco Andrea Virgilio.

La mostra resterà aperta fino al 12 gennaio, tutti i giorni con ingresso in via Cesari 18, dalle 15 alle 18; sabato 10 – 12 e 15 – 18; nei festivi dalle 15.30 alle 18. Una selezione di presepi realizzati da Salvatore Olivadese utilizzando radici è esposta da oggi anche a Palazzo Comunale, in sala dei Decurioni. Aperta dal lunedi al sabato dalle 9 alle 18.

© Riproduzione riservata