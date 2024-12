Importanti passi in avanti per il potenziamento dell’asse stradale della Codognese tra Cavatigozzi e Acquanegra Cremonese. Lo scorso 27 novembre, con delibera del presidente della Provincia Roberto Mariani, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi previsti nell’ipotesi di “Accordo di rilancio economico sociale e territoriale “Arest”, finanziato da enti pubblici e soggetti privati, per un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro.

La Provincia vi partecipa con 600mila euro, il Comune di Cremona, che nella Giunta di mercoledì ha pure approvato l’ipotesi di accordo, con 250mila e la Regione con 1milione e 950mila euro. Vi partecipano anche i Comuni di Sesto Cremonese, Spinadesco e i privati che insistono sull’asse stradale: Arvedi (450mila euro) e Magli Intermodal Service Srl (300mila).

A dare impulso all’Accordo, fermo in Provincia da alcuni anni, lo stesso Mariani: “Un ottimo risultato ottenuto e che abbiamo portato a termine affrontando con determinazione una situazione di concertazione con enti pubblici e privati“.

L’accordo prevede la realizzazione di infrastrutture connesse allo sviluppo di aree produttive. In questo caso si sono accordati Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Spinadesco, Comune di Acquanegra, Acciaieria Arvedi, Magli Intermodal Service Srl con la finalità di migliorare la mobilità lungo l’asse della strada ex statale 234 “Codognese” nel tratto da Cremona ad Acquanegra a supporto dei comparti produttivi ad esso affiancati.

In particolare gli interventi previsti riguardano la viabilità e sono riferiti a: riqualificazione di un tratto di via Acquaviva a Cremona, riqualificazione incrocio tra la Codognese e la strada comunale per Spinadesco, la riqualificazione con costruzione di rotatoria dell’incrocio tra la Codognese e la strada comunale per Sesto ed Uniti, nuova viabilità di urbanizzazione sempre in comune di Sesto.

