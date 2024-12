Taglio del nastro, questa mattina 7 dicembre per l’esposizione di presepi all’interno di alcuni spazi commerciali sfitti di via Mercatello. Un’iniziativa di Confcommercio – Botteghe del Centro e il Distretto Urbano del Commercio che unisce il fine benefico con la rivitalizzazione della via dello shopping. I proventi della mostra, a offerta libera, saranno destinati all’associazione CREDO ODV per il sostegno all’asilo Giuliana e Daniele Poli in Ucraina.

La Mostra dei Presepi e realizzata grazie ai maestri presepisti e ai volontari di Credo Odv.

L’esposizione sarà aperta nelle giornate di SABATO e DOMENICA 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30; MERCOLEDI’ 11, 18 dicembre dalle 9 alle 12:30; MARTEDI’ 24 dicembre dalle 9 alle 12:30; GIOVEDI’ 26 dicembre alle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30; A GENNAIO i giorni 4, 5 e 6 dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.

