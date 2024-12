Zona 30 e precedenza per le biciclette. Questa è la novità che arriva da Stagno Lombardo, dove l’amministrazione comunale ha istituito un limite per gli autoveicoli in centro abitato nella via principale del paese. Un provvedimento a suo modo innovativo, anche considerando che si tratta per il momento di un unicum sul territorio cremonese.

Arrivando in paese, l’autista non potrà non notare i numerosi cartelli installati e una particolare ed eloquente segnaletica orizzontale disegnata di recente sull’asfalto. Un modo da parte del sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani, per porre anche l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale. Sulla via che collega l’ingresso del paese con il centro sportivo passando per la piazza principale sono infatti presenti numerosi negozi e attività.

Da qui, la necessità di prevedere la precedenza per pedoni e appunto ciclisti. Qui una tutela particolare per le due ruote per riscoprire tra gli altri fattori anche la bellezza del trasporto lento.

Andrea Colla

