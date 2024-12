Il giro del mondo in otto padiglioni è a Rho, alle porte di Milano, per quella che si conferma una delle manifestazioni migliori d’Europa: la Fiera dell’Artigianato, partita alla fine degli anni ’90 e cresciuta esponenzialmente. Non possono mancare, negli stand lombardi, i prodotti tipici di Cremona, col bilancio che, a un giorno dalla chiusura, può già dirsi positivo, come spiegano le interviste nel servizio di CR1.

Da Cremona alla Sicilia, nello spazio di 50 metri: c’è chi – tra le novità più interessanti della Fiera – s’è inventato la commercializzazione di prodotti agricoli non a chilometro zero ma col trasporto quasi in tempo zero.

Dall’Africa all’Asia, dall’America all’Oceania, la Fiera dell’Artigianato si conferma un evento show per tutti i gusti, soddisfacendo l’occhio e il palato e, si spera, anche la voglia di affari degli espositori.

G.G. (video Luca Gianotti)

