Mister Stroppa si prende tutta la responsabilità della sconfitta con la Reggiana. Al microfono di CR1 non cerca scuse dopo il ko dello Zini.

Un passo indietro rispetto a Bolzano?

“Quattro passi indietro, troppo brutta questa prestazione per commentarla. Mi dispiace tantissimo, a livello tecnico è mancato il carattere e mi sento la responsabilità addosso. Serviva un altro modo di combattere. Primo tempo in balia delle situazioni senza mai titrare in porta. Secondo meglio. Ma loro più presenti in campo rispetto a noi”.

Dalla partita dominante e stravinta di Bolzano, alla difficoltà di oggi davanti al pubblico dello Zini…

“L’ambiente è eccezionale, anche oggi non ci sono state contestazioni. I fischi alla fine ce li prendiamo tutti. Forse troppo leggeri. Siamo stati troppo brutti per giustificarci. Dobbiamo trovare le risposte per tornare ad essere quello che dobbiamo essere”.

L’undici iniziale a sorpresa con Collocolo esterno e Pickel in mezzo al campo?

“Era per dare un segnale. Mi serviva grinta in mezzo al campo, Pickel si stava allenando bene e ci voleva la sua aggressività. Collocolo si era trovato bene in alcuni spezzoni nel ruolo di esterno. Mi sembrava un giusto turnover”.

Rallenta il percorso di crescita:

“Vediamo a che livello saremo a Cittadella. Oggi ha perso 5-0 a La Spezia, troveremo una situazione difficile. Dobbiamo guardare a noi perché questa prestazione è troppo brutta per poterla commentare. Mi sento molto responsabile”.

Davanti si è creato poco, quanto è preoccupato?

“Di solito siamo sempre bravi a proporre calcio, creare occasioni. Oggi non siamo riusciti a trovare spunti individuali. Uno contro uno, gestione della palla, tutto troppo poco oggi”.

Infortuni di Pickel e Bonazzoli?

“Non buone sensazioni. Pickel ha preso un colpo. Bonazzoli ha avuto un risentimento. Vediamo fra 48 ore”.

