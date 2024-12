Con un puntiglio ed una cura di estrema rarità restaura pergamene antiche. Ma oggi Luciano Sassi restauratore per lavoro a Isola Dovarese fa, e questa volta per passione, altri tuffi nel passato. Ferro legno stoffa carta, sono i materiale di cui son fatti i vecchi giocattoli che lui recupera dalla discarica e ai quali con amore e maestria ridà la vita persa di un tempo. E in questo periodo per tutto il giorno nei fine settimana la vetrina del suo laboratorio di via Roma mostrerà i giochi di allora che grazie alle abili mani di Sassi hanno ripreso nuova vita.

Il servizio di Simone Bacchetta

