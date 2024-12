Allegri, futuro in Premier? Dal corso d’inglese all’offerta West Ham

(Adnkronos) –

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. L’allenatore toscano è fermo dallo scorso giugno, quando è arrivato l’esonero dalla Juventus, ma non ha smesso di aggiornarsi. L’ultima volta è stato visto sugli spalti del Tottenham Hotspur Stadium per assistere alla partita di Europa League tra gli inglesi e la nuova Roma di Ranieri. La sua presenza ha alimentato le speranze giallorosse di vederlo in panchina all’Olimpico nella prossima stagione, dopo che il suo nome era stato accostato anche al Milan. Il futuro di Max però sembra essere lontano dalla Serie A.

Negli ultimi mesi Allegri sta passando sempre più tempo in Inghilterra. L’ex tecnico della Juventus ha completato un corso di lingua, un indizio piuttosto esplicito sul suo futuro. La tentazione di provare un’esperienza all’estero è forte, soprattutto dopo le pesanti critiche ricevute durante la sua seconda esperienza in bianconero.

I media inglesi riportano di diversi club interessati a Max. Di lui si era parlato in ottica Manchester United, che alla fine però ha deciso di puntare su Ruben Amorim per sostituire l’esonerato Ten Hag. L’ultima offerta è arrivata dal West Ham, storico club di Londra attualmente immischiato in una situazione di classifica complicata. Gli Hammers sono infatti fermi a 15 punti, a sole sei lunghezze dalla zona retrocessione e la sfida di questa sera, in casa contro il Wolverhampton, rischia di essere decisiva per Julen Lopetegui.

Il tecnico spagnolo, dopo essere stato a un passo dalla panchina del Milan, è approdato al West Ham in estate, che ha perso anche il suo centravanti Antonio a causa di un terribile incidente stradale, senza riuscire però a replicare quanto di buono fatto al Siviglia. La sua prima parentesi in Premier League, proprio alla guida del Wolverhampton, si è conclusa in anticipo e ora Lopetegui rischia il posto anche a Londra. Allegri però ha fatto sapere di non essere interessato a subentrare a stagione in corso, ma di essere aperto a discuterne in vista del prossimo anno.