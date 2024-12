Atreju ‘conquista’ Rete, oltre 139mila scambi su festa al Circo Massimo

(Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore la parola chiave Atreju, che raccoglie le conversazioni digitali sviluppatesi sull’appuntamento organizzato da Fratelli d’Italia al Circo Massimo a Roma, ha incassato in Rete oltre 139 mila interazioni. Questo volume, rivela l’analisi condotta da Arcadia, ha cristallizzato anche il modo in cui gli utenti si sono relazionati alla parola chiave della ricerca: il 72% ha manifestato un atteggiamento positivo, mentre il 28% si è espresso in modo negativo.

In questo primo scorcio di analisi risultano interessanti anche i termini più utilizzati in riferimento ad Atreju: oltre a Meloni, ci sono scambi legati ai due principali leader delle opposizioni, Elly Schlein e Giuseppe Conte.