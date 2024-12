Grandissima partecipazione per gli “incontri di formazione e informazione” organizzati da Coldiretti Cremona, rivolti ai giovani agricoltori del territorio, raccolti in Coldiretti Giovani Impresa Cremona.

Si è partiti con l’appuntamento dedicato ai giovani agricoltori delle Zone di Cremona e Casalmaggiore, riuniti a Pessina Cremonese presso l’agriturismo Il Campagnino, per proseguire con l’incontro svoltosi presso l’ufficio Zona di Soresina ed approdare alla terza serata, svoltasi a Crema.

Le assemblee, iniziate nelle sale riunioni e proseguite nelle aziende agrituristiche del territorio, sono state occasione per conoscersi, dialogare sul ruolo e sui servizi della Federazione di Cremona, condividere il programma delle prossime iniziative.

Aperti dal Direttore di Coldiretti Cremona Giovanni Roncalli, che ha colto l’occasione per sottolineare ai giovani il significato e il valore dell’azione sindacale svolta da Coldiretti a sostegno delle aziende agricole e dall’agricoltura italiana, gli incontri hanno visto la presenza del Delegato regionale Giovanni Bellei, del Delegato provinciale Piercarlo Ongini e della Segretaria Aurora Cima.

Ongini e Bellei hanno portato la propria testimonianza, raccontando la loro esperienza nei giovani Coldiretti, una realtà che in Italia raccoglie oltre settantamila giovani e che anche a livello locale rappresenta la forza giovane di un’agricoltura che investe nella terra, che sa coniugare tradizione e innovazione, che dà ai giovani radici ben salde e ali forti e sicure, e che rappresenta un modo nuovo di interpretare l’agricoltura, distintivo, innovativo, che parte dai territori italiani e si proietta alla conquista dei mercati mondiali con le proprie eccellenze.

Nei suoi interventi la Segretaria Aurora Cima ha fatto il punto sulle iniziative messe in campo, ha sottolineato il valore del contributo di tutti i giovani, chiedendo ai partecipanti di presentare idee, proposte, istanze.

Le assemblee sono state occasione anche per presentare ai giovani agricoltori tutta la struttura di Coldiretti Cremona e Impresa Verde Cremona, con le sue aree, i campi d’azione, i servizi offerti. Si è partiti dalla presentazione delle persone, dei Capi Servizio e dei Segretari di Zona.

Si è parlato dei servizi garantiti alle imprese agricole dalle aree Servizi Tecnici, Fiscale, Datori di Lavoro, Ambiente. Si è sottolineata l’importanza del tema Comunicazione – quella rivolta alle imprese agricole e quella rivolta ai cittadini-consumatori, i primi alleati degli agricoltori nella difesa del vero made in Italy – e si è evidenziato il grande valore del progetto nato con Campagna Amica e Terranostra.

In tutti e tre gli incontri è stato particolarmente significativo il dialogo con i giovani agricoltori, che si sono presentati, si sono brevemente raccontanti, hanno espresso il loro punto di vista sulla Federazione e sull’agricoltura, hanno dimostrato grande voglia di proseguire nel cammino avviato e “fare squadra”.

“In tutti gli appuntamenti nelle Zone abbiamo trovato interesse e grande entusiasmo. Grazie a tutti i giovani presenti possiamo dire di aver condiviso una bellissima “ripartenza” di Coldiretti Giovani Impresa Cremona, con l’obiettivo di rendere il nostro gruppo sempre più forte e attivo, al fianco delle giovani imprese agricole – hanno scritto il Delegato Ongini e le Segretaria Cima ai giovani agricoltori –.

Ora il nostro percorso prosegue, proponendo alcune giornate alla scoperta di realtà agricole d’eccellenza. Stiamo programmando alcune giornate “di incontro e formazione” che saranno occasione per continuare a conoscerci meglio, fare squadra, confrontarci con esperienze-modello che possano offrirci spunti e momenti di crescita, personale e imprenditoriale”.

La prima uscita proposta da Coldiretti Giovani Impresa Cremona è già in calendario: venerdì 13 dicembre i giovani agricoltori si recheranno in visita a BF, Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana per Superficie Agricola Utilizzata.

Una realtà che, da operatrice agricola tradizionale orientata alla vendita delle commodities, si è trasformata nel tempo in una delle aziende agricole più evolute e innovative – spiega Coldiretti Cremona – in grado di gestire produzioni aziendali orientate al consumatore e di offrire beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori, generando valore attraverso il presidio di tutta la filiera agro-industriale”.

