Il Comune e la Provincia di Cremona organizzano due incontri di approfondimento e aggiornamento riguardanti la vigente normativa sullo scarico dei prodotti della combustione in atmosfera degli impianti termici civili. Il primo incontro si terrà lunedì 16 dicembre, dalle ore 18:15 alle 20:30, in Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio, 1 – Cremona), il secondo martedì 17 dicembre, sempre dalle 18.15 alle 20.30, nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari, 7 – Cremona).

Gli incontri – che verranno trasmessi anche in streaming (le modalità di collegamento saranno comunicate tramite a mail) – sono finalizzati all’attività di ispezione sul territorio comunale e sono rivolti a installatori/manutentori di impianti termici, agli iscritti dell’ordine dei professionisti di Cremona e provincia, agli amministratori di condominio e ai tecnici degli enti locali.

Ai due appuntamenti, ai quali interverrà l’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, parteciperanno Marina Venturi, dirigente del Settore Sviluppo Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Cremona, il Capo Servizio Acqua, Aria, Cave della Provincia Massimo Cremonini Bianchi, il responsabile dell’Ufficio impianti termici del Comune di Cremona Lorenzo Magni, e l’ispettore Damiano Ghisolfi, che illustrerà i principali aggiornamenti in materia di controllo impianti termici.

© Riproduzione riservata