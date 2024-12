Il patrimonio culturale del nostro Paese rappresenta una preziosa ricchezza che racconta la nostra storia e costituisce un punto di incontro tra il passato e il presente. Lo studio, la narrazione e la valorizzazione di questo patrimonio svolgono un ruolo fondamentale non solo nell’ambito dell’insegnamento della storia, ma anche e soprattutto nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Con questi principi è nata nel 1991 la Galleria Storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a Mantova che è stata riconosciuta nel 1994, con un decreto del Ministero dell’Interno, sede espositiva permanente di rilevanza nazionale.

Tra le sale di Palazzo Ducale dove sono conservati i cimeli, i mezzi, le autopompe e gli estintori che tracciano la storia dei Pompieri dal XVIII al XX secolo questa mattina sono risuonate le note del violino “Santa Barbara” donato alcune settimane fa dall’Academia Cremonensis ai Vigili del Fuoco di Cremona.

Le note, affidate al pompiere-violinista Paolo Sterzi, diplomato al Conservatorio di Mantova e in servizio attivo presso i VVF della città virgiliana, hanno arricchito il filmato di presentazione del Calendario 2025 che tra le sue pagine ospiterà per i prossimi 12 mesi la storia di importanti personaggi vissuti a cavallo tra il XIX e il XX secolo e che sono comunemente riconosciuti come i padri della Federazione dei Pompieri Italiani.

«La valorizzazione dei beni culturali e della liuteria – ha affermato Fabio Perrone, direttore delle attività culturali dell’Academia Cremonensis a margine della registrazione a Palazzo Ducale – se vuole essere davvero efficace, deve fare parte di una progettualità più ampia che riguarda lo sviluppo dei territori e che possa costituire sinergie ed integrazioni forti con le identità locali e regionali abbracciando le diverse componenti istituzionali, sociali, economiche e culturali.

Sono davvero felice che il violino “Santa Barbara” sia stato suonato il 4 dicembre scorso dalla prof.ssa Angela Alessi nell’ambito delle celebrazioni cremonesi del Corpo dei Vigili del Fuoco e che oggi sia qui a Mantova, a Palazzo Ducale, tra le mani del pompiere-violinista Paolo Sterzi.

Queste operazioni congiunte di valorizzazione culturale vanno ad arricchire di significato la collaborazione tra due territori prossimi, quello cremonese e quello mantovano, e permettono di valorizzare tanto la storia del “saper fare” liutario quanto quella del “saper conservare” la memoria di un Corpo che da sempre svolge azioni di aiuto e di soccorso tecnico urgente alla popolazione a cui tutti siamo estremamente grati e riconoscenti».

