Il TC Crema vince un’infinita finale scudetto di Serie A1 di tennis ed è campione tricolore. Decisivo il doppio di spareggio in coda ad un’intensa maratona culminata con il 4-3 nei confronti del TC Rungg-Sudtirol/Yogurteria, al Circolo della Stampa-Sporting di Torino.

Una giornata storica per lo sport cremonese e cremasco, iniziata in rincorsa per Crema, con il primo punto della finale a favore degli altoatesini: Andrea Arnaboldi è costretto al ritiro per problemi muscolari quando è sotto 3-6 6-3 5-4, vince dunque il primo incontro Federico Gaio.

Nel secondo singolare, giocato sul campo 1, Leonardo Cattaneo batte in rimonta Maximilian Figl: 4-6 7-5 6-3, dopo essere stato sotto di due break (1-4) nel secondo set e di un break (1-3) nel parziale decisivo.

Il rumeno Nicholas-David Ionel firma il sorpasso per il TC Crema battendo 6-4 6-4 Alexander Weis.

Con lo stesso punteggio Santiago Rodriguez Taverna sconfigge Samuel Vincent Ruggeri e rimette in parità la finale dopo i quattro singolari.

Vincent Ruggeri torna in campo per il primo doppio insieme a Ionel: il duo cremasco batte 6-3 7-6 (5) Marco Bortolotti e Weis. Riccardo Bonadio e Lorenzo Bresciani però mancano il primo match point per i lombardi: Gaio e Figl rimettono tutto in discussione con un tiratissimo 6-4 7-6 (7).

Il punto decisivo lo ottengono Vincent Ruggeri e Ionel, che battono 5-7 7-5 10-7 Gaio e Figl nel doppio di spareggio che vale lo scudetto per il TC Crema.

© Riproduzione riservata