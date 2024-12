Dare un aiuto e un sostegno ai malati, rilanciando anche il ruolo in Italia delle strutture sanitarie no profit, con un occhio particolare ai valori cristiani. Questi alcuni degli obiettivi della Aris, l’Associazione Religiosa degli Istituti Sociosanitari, che in questo 2024 compie i suoi primi 60 anni di attività. Tra le strutture che ne fanno parte è anche la casa di cura San Camillo di Cremona, con l’amministratore delegato padre Virginio Bebber, che ricopre anche il ruolo di presidente della stessa associazione.

Un anniversario importante, festeggiato con un’assemblea generale a Roma alla fine di novembre: ad Aris, infatti, fanno parte 270 strutture, con 40.000 posti letto, 60.000 dipendenti, a cui si aggiungono anche numerosi collaboratori.

“Noi siamo una sanità che mi piace definire ‘carismatica’ – ha commentato Padre Bebber – che deriva, cioè, da un carisma, da un mandato che ci è stato dato da nostro Signore. Noi siamo qui non per fare business ma a servizio degli ammalati e di coloro che hanno particolarmente bisogno di essere aiutati nel loro momento più difficile. Penso anche all’interno della casa di cura ‘San Camillo’, dove il reparto dell’Hospice è tanto importante quanto impegnativo”.

Non mancano però le difficoltà, ormai abituali per il settore sanitario in genere. “I contributi da parte dello Stato non sempre sono adeguati – ha proseguito il Presidente di Aris – a partire dalle tariffe: noi quando facciamo delle prestazioni, sappiamo già che ci rimettiamo, ma vogliamo fare lo stesso questo servizio proprio per essere vicini alla gente”.

60 anni di azioni concrete in cui tanto è stato fatto, sempre a fianco dei più deboli. “Spero che ce ne siano tanti altri – conclude Padre Bebber – in cui la sanità cattolica, possa dare sempre più servizio alla gente. Abbiamo bisogno veramente che questa realtà sia sempre più radicata all’interno del tessuto italiano”.

Andrea Colla

