Ultimo appuntamento, venerdì 13 dicembre, della quinta edizione della rassegna Letture sul Po. Alle 17, nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari, 7), il giornalista Roberto Fiorentini presenterà due suoi libri: Bassa Mon Amour e Secondo viaggio sentimentale nella Cremona dei desideri. L’ingresso è libero e gratuito.

L’autore, tra brevi letture e riflessioni sui due libri, condurrà il pubblico in un interessante viaggio per le strade di Cremona e lungo le sponde del Po per arrivare sino al Torrazzo: simbolo e cuore della città, oltre che punto di riferimento del nostro territorio. Un lungo percorso, che questa volta porta anche nelle periferie, tanti i fatti e i personaggi rievocati attraverso i ricordi di vita. Un lungo viaggio, così come quello che ha caratterizzato l’intera rassegna, che approfondisce alcuni aspetti culturali e delle tradizioni locali con uno stile intimo, quasi colloquiale tra il lettore e lo scrittore, in grado di rievocare fatti, luoghi e personaggi.

Bassa Mon Amour è un insieme di storie, racconti e leggende nascoste della pianura padana lungo l’asta del Po, nelle terre di confine tra le province di Cremona e Parma. Secondo viaggio sentimentale nella Cremona dei desideri, come peraltro ha spiegato in l’autore, è “un’infinita processione di uomini e donne semplici, di piccoli e grandi artisti, di personaggi più o meno conosciuti”, avvicinati con gli occhi sgranati e presentati “in tono minore, che non è sinonimo di inferiorità. Al contrario è cifra esistenziale di Cremona”.

