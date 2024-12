Anche quest’anno la “Fondazione Opera Pia Ss. Redentore Onlus” di Castelverde promuove un evento pubblico che mira a riannodare i legami con il territorio e sensibilizzare i cremonesi circa i bisogni di questa struttura che da oltre 120 anni accoglie le persone più fragili della nostra società.

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre, alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale di Castelverde, per la presentazione del calendario 2025 “Un mondo… di dialoghi. Generazioni a confronto” che vede come protagonisti gli ospiti di RSA e RSD e gli alunni delle scuole dell’istituto comprensivo “Ubaldo Ferrari” di Castelverde.

“Durante il 2024 – spiega il presidente don Claudio Rasoli – alcune classi medie sono state protagoniste di un percorso di conoscenza e servizio presso la nostra struttura. I ragazzi sono stati aiutati a comprendere il valore del volontariato, della cura e dell’assistenza degli anziani e delle persone con disabilità attraverso il dialogo e la partecipazione a dei laboratori di cucina e di produzione di simpatici lavoretti.

Queste attività sono state documentate attraverso delle fotografie scattate da Paolo Calza e dalle animatrici. Le immagini più belle sono state pubblicate sul calendario con l’intento di dare un grande messaggio di inclusività fra le generazioni”.

Alla presentazione interverranno i vertici dell’Istituto comprensivo sempre pronto a collaborare con le realtà del territorio. Successivamente si terrà la premiazione dei dipendenti che nel 2024 festeggiano 20, 25 e 30 anni di servizio presso la Fondazione.

Evento clou della giornata sarà il frizzante concerto proposto dal Sixth Pop Gospel Choir, diretto da Massimo Ardoli e accompagnato al pianoforte da Francesco Lazzari, alla tastiera da Maurizio Tadioli e alla batteria da Simone Conti. Voci soliste Elena Ravelli e Diego Favagrossa.

La festa, cui è invitata tutta la cittadinanza, sarà aperta dal saluto del presidente, don Claudio Rasoli, che illustrerà i passi compiuti in questi anni e traccerà il cammino per il futuro, in modo particolare farà il punto sui lavori di efficientamento energetico e sismico finanziati dal Superbonus 110 e sui progetti in cantiere:

la riqualificazione del parco e il futuro della Cascinetta. Per rimarcare il desiderio di continuare a consolidare un dialogo e un rapporto stretto con le realtà del territorio sono state invitate le massime autorità locali e provinciali, tra di esse il sindaco Graziella Locci e l’assessore alla cultura Fabio Amadini, sempre vicini e attenti ai bisogni dell’Opera Pia, così come le associazioni di volontariato che mai fanno mancare il loro sostegno.

“Siamo particolarmente orgogliosi – spiega il presidente don Rasoli – di poter presentare alla cittadinanza questo ulteriore progetto di inclusione sociale: il calendario 2025. Se due anni fa abbiamo coinvolto gli esercenti del paese e l’anno scorso gli amici del “Teatro dei ricordi” quest’anno protagonisti sono i ragazzi delle scuole di Castelverde che diverse volte sono venuti in Fondazione per conoscere la nostra struttura, ma soprattutto i nostri ospiti.

I risultati sono stati davvero esaltanti: i ragazzi si sono messi in gioco con la loro freschezza ed entusiasmo e i nostri nonni con la loro saggezza ed esperienza. Da questi incontri ne sono usciti arricchiti tutti. Un grazie va alla dirigente scolastica prof. Susanna Rossi, alla coordinatrice del progetto prof. Chiara Bernardello e a tutti i docenti coinvolti. Grazie anche al fotografo Paolo Calza, alla coordinatrice RSD Licia Pini e alle animatrici di RSA Sonia Casella, Giada Maffi, Maria Emilia Maffini e Federica Zigliani. Un pensiero riconoscente a Credito Padano e a Palmiro, Mauro e Massimo Fanti di Fantigrafica per il prezioso aiuto che ci hanno offerto per realizzare il calendario”.

Così conclude don Rasoli: “Al termine premieremo i nostri dipendenti che quest’anno festeggiano un particolare giubileo lavorativo nella nostra struttura. In questo modo vogliamo onorare e ringraziare pubblicamente tutti coloro che lavorano in Opera Pia e che in questi anni difficilissimi, che finalmente ci stiamo lasciando alle spalle, hanno dimostrato grande dedizione, professionalità e soprattutto umanità verso i nostri ospiti: i 140 nonni in RSA, i 60 ragazzi della RSD, gli utenti del Centro Diurno Integrato oltre alle diverse persone seguite nelle loro case attraverso i servizi territoriali”.

Ai dipendenti festeggiati sarà consegnata una targa ricordo, mentre alle diverse istituzioni e associazioni che sostengono l’Opera Pia sarà donato un quadro con la foto di copertina del calendario.

Il calendario 2025 potrà essere ritirato, previa offerta libera, al termine della manifestazione del 15 dicembre e da quel giorno in vari negozi di Castelverde oltre che presso la portineria dell’Opera Pia.

A fare gli onori di casa, oltre al presidente don Rasoli, ci saranno i membri del Consiglio di Amministrazione – Bianca Sambusseti, Giuseppe Ferrari, Palmiro Fanti e don Giuliano Vezzosi – il direttore generale, dottor Fabio Bertusi e il direttore sanitario dottor Andrea Visigalli.

