Po-Fesr 2014-20, Schifani “Recuperata intera disponibilità risorse”

PALERMO (ITALPRESS) “Registriamo un risultato non indifferente, quello di avere recuperato l’intera disponibilità del Po-Fesr 2014-20. Andiamo avanti anche con l’impegnativo programma dei Fondi sociali di Coesione 2021-27 stipulato con il premier Giorgia Meloni. Siamo consapevoli che sono opportunità che l’amministrazione regionale non può e non deve perdere. Tutto dipende dall’efficenza della politica ma anche degli uffici. Devo ringraziare il dirigente Falgares, che è una vedetta sotto il profilo del controllo ma anche della qualità della propria attività”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante l’evento di chiusura del Po-Fesr Sicilia e del Po-Eni Italie-Tunisie 2014-20,tenutosi al Palermo Marina Yachting.

xd8/pc/