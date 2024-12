La sera del 12 dicembre Santa Lucia, preceduta da un cavallino bianco e dal suo somarello bianco, è passata a consegnare i regali ed i dolciumi ai bambini di Pieve d’olmi. La Santa, in un clima di stupore e meraviglia, con la complicità della nebbia che ha reso il tutto fiabesco, ha avvicinato tutti i bambini che ha incontrato nel percorso per le vie del paese.

Ma non solo. Anche il cavallino e l’asinello sono stati molto apprezzati da grandi e piccini tanto che tutti accarezzavano questi dolcissimi animali che si prestavano molto volentieri a fotografie e carezze. “Un ringraziamento al personale dei Volontari Olmesi e a tutti coloro che hanno partecipato per rendere unico questo momento magico per i nostri piccoli” commenta il sindaco, Stefano Guastalla.

