Gentile Direttore,

mesi fa si era chiesta la sostituzione del cestino e relativo cartello turistico in via Mauro Macchi, angolo corso Mazzini, scrivevamo “…vicino al contenitore per i rifiuti, c’è un cesto a tulipano chiuso (in parte arrugginito) per evitare venga usato come porta rifiuti e mozziconi. Sulla sommità spunta una palina a sostegno di un pannello a uso commerciale per liutai. Fanno bella mostra di se i graffiti illeggibili sulla parete e sul pannello, mai rimossi.

Siamo in pieno centro e l’immagine ben descrive lo stato di degrado e incuria raggiunti, esposto alla vista di cittadini e turisti. A vantaggio del decoro propongo la rimozione di questa improbabile “opera d’arte” installando, in sostituzione dell’obbrobrio, una cartellonistica gradevole alla vista.

Naturalmente dopo aver fatto rimuovere il guano sulla strada e gli osceni ed illeggibili graffiti dai muri. Ne sarà contento anche il povero ed incolpevole “Violin Maker”.”

Dopo mesi di attesa il servizio segnaletica di AEM comunica di “aver effettuato l’intervento”.

Come si può verificare dalle fotografie. Si era chiesta la rimozione o la sostituzione della palina e del contenitore che è deteriorato, arrugginito, inclinato e impregnato di urina di cani. L’intervento ha risolto in modo grossolano. Così abbiamo solo una assurda e antiestetica toppa che è peggio di prima. Il centro storico di Cremona merita un po’ di cura: è impossibile rimuovere o sostituire con un manufatto nuovo e decoroso?

