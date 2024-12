Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni presenterà, durante la sessione di bilancio della prossima settimana, un emendamento per chiedere a Regione Lombardia di aumentare le risorse per finanziare gli interventi di manutenzione gestiti da Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, per la sicurezza, la salute e la fruizione dell’ecosistema Po.

“Durante la sessione dello scorso dicembre avevamo ottenuto la somma complessiva di 1 milione e 100mila euro, dopo anni di richieste e grazie al lavoro svolto dai professionisti Aipo che si erano adoperati per arrivare all’accordo interregionale – ricorda Piloni –. Ma oggi le condizioni sono mutate e con le criticità che si sono moltiplicate sarà impossibile intervenire con le stesse risorse. Servono nuovi fondi per affrontare questa sfida”.

Piloni, con questo emendamento, chiede un aumento delle risorse pari a 2 milioni di euro per il 2025 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

“Investire sul fiume Po significa non solo prevenire rischi idrogeologici, ma anche preservare un patrimonio vitale per le generazioni future. La manutenzione del fiume è essenziale per la sicurezza, la qualità della vita e la sostenibilità di tutte le attività economiche e ambientali che gravitano intorno a questa grande risorsa” conclude Piloni.

