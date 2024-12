Meeting AIIC, Gennari “Innovazione per contenere i costi della sanità”

VERONA (ITALPRESS) – Focus sull’innovazione tecnologica nella prima giornata del Meeting nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici in corso a Verona. A fare il punto su questo aspetto è Danilo Gennari, componente del direttivo AIIC: “Finalmente si cominciano a utilizzare all’interno delle strutture sanitarie applicativi e approcci che iniziano a raccogliere in modo sistematico e organizzato i dati che nascono dall’attività scientifica, sanitaria, clinica – spiega -. E questi dati vengono utilizzati per ottimizzare i risultati clinici, per migliorare l’organizzazione e quindi anche per contenere i costi della sanità, che sappiamo essere un problema molto serio”.

