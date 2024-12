Meeting Ingegneri Clinici, Nocco “L’IA un aiuto per leggere i dati”

VERONA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale ormai è un elemento fondamentale della nostra professione quotidiana e potrà rappresentare un aiuto fondamentale nell’interazione e nella lettura dei dati che abbiamo a disposizione, inseriti in dataset estremamente complicati e variegati”. A sottolinearlo è Umberto Nocco, presidente dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, al termine della prima giornata del IV meeting nazionale AIIC ospitato a Verona.

“Attraverso un linguaggio non specialistico e non tecnico, il sistema fornisce delle risposte basate su dati che noi abbiamo a disposizione – aggiunge -. E questo può essere applicato anche ai sistemi che utilizziamo nella gestione quotidiana del parco tecnologico nelle aziende sanitarie”.

