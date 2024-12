Una mattinata dedicata a sport, famiglia e solidarietà, quella di domenica 15 dicembre, con la “Christmas Run” che ha visto correre e camminare decine di cremonesi che hanno sfidato il freddo, nel segno dell’amicizia. L’iniziativa, organizzata dallo Stradivari Triathlon Team, ha previsto due percorsi, da 9.5 e da 4,8 km, con ricavato a favore di “Occhi Azzurri Onlus”.

Partenza da via Sesto e percorso che ha toccato il parcheggio e i portici del CremonaPo, quindi, attraverso il sottopassaggio della Castelleonese, collegamento al quartiere Cambonino. Per chi ha scelto il percorso di 9,5km, il percorso si è prolungato lungo la vecchia via per Castelverde fino all’agriturismo Il Carrobbio, da cui poi il gruppo ha fatto ritorno con arrivo al centro commerciale.

