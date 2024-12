Anche Fratelli d’Italia di Cremona alla convention nazionale di Atreju che ha vissuto questa mattina il momento clou con l’intervento di Giorgia Meloni. Erano presenti il consigliere regionale e segretario provinciale Marcello Ventura, i componenti della segreteria Mauro Cenicola e Francesca Gazzina, il consigliere comunale Matteo Carotti.

Grande entusiaismo per le parole della leader, che ha usato termini molto duri contro quelli che vengono definiti i danni dell’ideologia green che hanno prevalso in questi anni e a proposito di Europa, Meloni ha annunciato le dimissioni da presidente dei Conservaori europei, visti i suoi numerosi impegni istituzionali.

Un momento fortemente motivazionale per i gruppi dirigenti di FDI riuniti alla convention, mentre a livello territoriale non sono ancora state decise le date per la convocazione dei congressi cittadini, come quello di Cremona, dove il tesseramente è ormai chiuso da novembre.

© Riproduzione riservata