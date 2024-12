Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di CR1, il pareggio arrivato al Tombolato contro il Cittadella.

Dopo la sconfitta con la Reggiana ci si aspettava di più:

“La cosa positiva è non aver preso gol. Abbiamo iniziato la partita un po’ frenati, loro più aggressivi. Poi abbiamo preso campo e dominio della partita. Non siamo però riusciti a fare gol. Rispetto a domenica scorsa mi è piaciuta la risposta che i ragazzi hanno dato sul campo. Peccato perché abbiamo avuto tre situazioni nitide ma non abbiamo preso gol. È un inizio”.

Vandeputte titolare da mezzala ha faticato:

“No, ha fatto una buona partita. Difficile cambiare sistema di gioco. Nel secondo tempo con i tre cambi abbiamo avuto più verticalità. Per me Vandeputte ha fatto una buona partita”:

Come si esce da questa situazione di difficoltà?

“Lavoro, lavoro, lavoro. In questi momenti la palla scotta di più, bisogna avere una capacità diversa di imprimere il nostro gioco”.

L’occasione giusta, anche per prestigio, può arrivare con la Samp?

“Me lo auguro. Il percorso dell’anno scorso è stato straordinario. C’è il confronto con quella squadra che si è espressa ad alti livelli. Quest’anno sia con me che con Corini la squadra non si è espressa allo stesso modo. Al mio ritorno le prime due partite sono state eccezionali, domenica scorsa abbiamo frenato, oggi abbiamo pagato un po’. La squadra dimostra qualità nel lavoro quotidiano. Bisogna credere in quello che si fa”.

Nella ripresa la squadra ha alzato i giri del motore, ma quando c’è da buttarla dentro…

“Già l’anno scorso facevamo fatica in zona gol. A me interessa che la squadra arrivi a tirare in porta. La strada per poter fare gol è creare il più possibile”.

Come vede il rush finale di questo 2024?

“A livello fisico stiamo bene, nel quotidiano lavoriamo ad altissima intensità, c’è ottima predisposizione al lavoro. Ripartiamo da qui”.

