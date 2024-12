Sono state 210 le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Case di Riposo su tutto il territorio nazionale premiate mercoledì 27 novembre da Fondazione Onda ETS durante la quinta edizione dei Bollini RosaArgento.

Come ogni biennio, le premiazioni vengono assegnate alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità della vita e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.

La Residenza Don Mori di Stagno Lombardo anche in questa edizione, si aggiudica il massimo del punteggio: 3 Bollini RosaArgento. Un riconoscimento unico in termini di virtuosità e predisposizione al miglioramento dell’immagine locale e nazionale della struttura.

Tra le premiate, Don Mori appartiene alle 91 strutture che soddisfano per eccellenza gli obiettivi centrali dell’iniziativa. Tra questi, viene riconosciuto come elemento fondante il servizio fornito alle famiglie nello scegliere con cura le RSA o le case di riposo più idonee a soddisfare le necessità dei propri cari.

Inoltre, la valutazione nell’assegnazione dei bollini eseguita dall’Advisory Board, incide molto anche sull’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza meritevole.

Umanizzare e sensibilizzare i servizi delle strutture è quindi uno degli obiettivi di questa iniziativa. Un traguardo che è stato riconosciuto a tutto lo staff della Residenza Don Mori di Emmaus S.r.l. grazie all’attenzione che dedica ogni giorno alla cura e alla permanenza di ciascun ospite. Tre stelle che mostrano e consolidano così l’operato della struttura.

© Riproduzione riservata