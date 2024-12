Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21, le sorelle Beatrice e Ludovica Rana porteranno all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona il loro talento riconosciuto a livello internazionale, con il concerto Sorella Musica. Sarà una serata imperdibile dedicata al dialogo tra pianoforte e violoncello.

Beatrice Rana, pianista, che nella stagione 2024/25, sarà Artist-in-residence presso Radio France a Parigi, ha scosso l’intero panorama della musica classica internazionale, suscitando ammirazione e interesse da parte di sale concertistiche, direttori, critici e pubblico di tutto il mondo.

Ludovica Rana, violoncellista, docente di Musica da Camera, ha un’importante esperienza in recital e come solista in diverse orchestre ed è stata insignita di prestigiosissimi riconoscimenti. Per l’occasione suonerà un Antonio Stradivari Stauffer-ex Cristiani 1700.

Il programma prevede in apertura, i melodiosi Lieder di Clara Schumann, seguiti dalla maestosa Sonata in mi minore n. 1 op. 38 di Johannes Brahms, dove il registro medio-grave esalta l’intensità del violoncello.

Il concerto prosegue con la raffinata Fantasia in sol minore di Fanny Mendelssohn e si conclude con la travolgente Sonata in re maggiore op. 58 di Felix Mendelssohn. Quest’ultima, unica tra le sue sonate con quattro movimenti, spazia da momenti intimi e solenni a sprazzi di virtuosismo ed esuberanza, regalando un’esperienza musicale completa.

