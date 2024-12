640 euro in cinque anni, questi gli introiti del parcheggio a pagamento realizzato da Aem in via del Macello nel 2020, in una porzione retrostante l’ex mercato ortofrutticolo. Un’area su cui si era soffermata la minoranza consigliare e in particolare Forza Italia, per criticare la politica comunale dei parcheggi in questa zona della città, l’area ex Macello – ex Lucchini, teatro di una delle più rilevanti operazioni urbanistiche della città.

E ad ottobre sull’argomento era tornato con un’interrogazione il consigliere di FI Saverio Simi, chiedendo appunto quanto fruttassero le due aree messe a pagamento seppure in tempi diversi, raffrontando questo dato con i costi sostenuti da Aem per i costi di investimento.

Ora è arrivata la risposta dell’amminstrazione comunale: nel 2020 il parcheggio di via del Macello aveva fruttato 19 euro; 36,65 l’anno dopo; 34 nel 2022; 105,65 nel 2023; 477 nei primi nove mesi del 2024. Un dato quindi in ascesa, seppure molto lenta.

Ben diversi gli introiti dei parcometri collocati da maggio 2023 sull’area ex Lucchini, di fronte alla casa di cura san Camillo: 12.667 euro nel 2023 e 12.562 nei soli primi nove messi di quest’anno.

Molto diversi anche i tempi di ammortamento da parte di Aem per l’investimento sui parcometri: l’unico in funzione per l’ex macello è costato 4.500 euro, mentre i tre collocati sulla ex Lucchini 13.500, praticamente già recuperati. Nel corso del 2025 è previsto il rifacimento della pavimentazione per una cifra di 140mila euro, mentre non si è ancora deciso cosa fare del piano interrato, dove Aem aveva in passato valutato di ricavare spazi per archivi da affittare a terzi.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata