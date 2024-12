Nella suggestiva cornice di Villa Seccamani si è concluso l’Hub della Conoscenza, il primo Executive Program in Gestione Strategica d’Impresa, leadership e Innovazione, promosso e organizzato da Confimi Industria Cremona e Api Servizi Cremona in collaborazione con Cassa Padana.

Il percorso formativo, iniziato il 19 aprile 2024, è stato concepito espressamente per fornire formazione altamente qualificata per manager e imprenditori delle Pmi del territorio. Con un taglio manageriale orientato alla gestione delle aziende di piccole e medie dimensioni, il percorso ha saputo intercettare un bisogno di formazione crescente da parte dell’imprenditoria locale, frutto della necessità di adeguare l’attività d’impresa ai cambiamenti repentini del contesto economico attuale.

Numerosi imprenditori, manager e professionisti hanno dedicato tempo ed energie, per un totale di 17 giornate di formazione, a temi di grande rilevanza per la crescita e l’innovazione delle PMI, dimostrando come la formazione continua sia considerata una chiave di volta per il successo dell’impresa. Pianificazione strategica, finanza aziendale, gestione delle risorse umane, sostenibilità, change management e intelligenza artificiale sono stati i principali temi trattati.

La giornata di chiusura ha visto la presentazione dei project work da parte dei partecipanti. Ogni elaborato ha permesso di concretizzare i contenuti appresi durante il percorso formativo in un progetto direttamente calato nel proprio contesto aziendale.

La premiazione, ad opera di Sonia Cantarelli, Presidente di Confimi Industria Cremona e Andrea Lusenti, Direttore di Cassa Padana BCC, è stata un momento emozionante e di grande soddisfazione sia per i partecipanti che per gli organizzatori.

“Confimi Industria Cremona, Api Servizi Cremona e Cassa Padana, unite nella volontà di supportare le aziende nei processi di crescita, ringraziano tutti i partecipanti per la dedizione e l’entusiasmo dimostrati, e sono già all’opera per sviluppare una nuova edizione” commentano gli organizzatori.

