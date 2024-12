Dopo un fine settimana tranquillo sono iniziati questa mattina i servizi della Polizia Locale di Cremona per verificare il rispetto delle norme del nuovo codice della strada.

Un avvio contrassegnato dalla presenza di pattuglie in diverse aree della cità, tra cui il piazzale di Porta Po e le zone più prossime al centro storico, come spiega il comandante Luca Iubini: “Abbiamo organizzato servizi fissi, ma anche con pattuglie più dinamiche che si muoveranno da oggi e nei prossimi giorni in diverse aree della città. L’obiettivo al momento è quello di andare ad accertare soprattutto il rispetto dell’articolo 173, l’utilizzo indebito dei cellulari alla guida e anche il tema dell’utilizzo del casco, ormai obbligatorio da sabato, da parte di chi si sposta su monopattino”.

Il tempo per le informazioni è passato, da oggi chi non rispetta le nuove regole verrà sanzionato: “La Polizia Locale è deputata per legge agli accertamenti e d’altra parte direi che l’informativa ai cittadini c’è stata e mi pare anche piuttosto ampia sui media”.

La sanzione per chi guida con lo smartphone va da un minimo di 250 euro a un massimo di mille euro. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patente si hanno almeno 10 punti: questo vale anche per chi viene sorpreso senza cinture o contromano. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti.

I tempi di sospensione possono essere raddoppiati se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.

Giuliana Biagi

