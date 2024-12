Martedì 17 dicembre, alle ore 18, la Chiesa dell’Ospedale di Cremona S. Maria della Pietà ospiterà la tredicesima edizione del Concerto di Natale. Protagonisti dell’evento saranno i giovani musicisti dell’Orchestra Giovanile Mousikè, accompagnati dal Coro di Voci Bianche dell’Istituto Comprensivo G.B. Puerari.

Non semplicemente un’esibizione, ma un atto di solidarietà che dimostra come la musica possa essere anche un importante strumento di connessione tra le persone. Il concerto di Natale è Organizzato in collaborazione con il Goethe-Zentrum di Piacenza e con il sostegno del Comune di Cremona, della Fondazione Stauffer e dell’IC Cremona 3.

Esso è dedicato agli operatori sanitari, ai pazienti e ai loro familiari, agli amanti della musica e a tutta la comunità. La musica all’interno di un luogo di cura è un elemento importante che contribuisce al benessere delle persone.

