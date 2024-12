La Polizia di Stato di Cremona ha arrestato una persona di 23 anni per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre è giunta una segnalazione in forma anonima alla Centrale Operativa tramite applicazione “YouPol” di una presunta attività di spaccio in un parco cittadino, da parte di un ragazzo. Nata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, la funzione della app è stata estesa, con l’inizio della pandemia, anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.

La centrale operativa, dopo aver chiesto ulteriori dettagli sempre tramite app, ha predisposto un servizio di appostamento per dare riscontro alla notizia.

Si sono recati sul posto dapprima due poliziotti in borghese che, sulla base delle segnalazioni ricevute, hanno trovato un soggetto che corrispondeva alla descrizione fornita alla sala operativa. Dopo averlo seguito, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, hanno proceduto al controllo del ragazzo, che aveva con sé nel proprio marsupio 58 gr. di hashish, un bilancino e un involucro contenente della cocaina.

A quel punto, la pattuglia della Squadra Volante lo ha avvicinato e ha accompagnato il 23enne in Questura. Gli agenti hanno poi effettuato una perquisizione nella sua abitazione, dove hanno trovato altri 75 grammi di hashish suddivisi in tre involucri.

Considerata la rilevanza del quantitativo e accertata la flagranza per il reato di spaccio, gli agenti della Volante hanno proceduto all’arresto del soggetto, in attesa del rito in direttissima, atteso per questa mattina.

“In questo caso – affermano dalla Questiura – la collaborazione di chi ha segnalato è stata determinante e l’app “YouPol” della Polizia di Stato ha dimostrato di essere ancora una volta un prezioso strumento a servizio della sicurezza dei cittadini.

L’app è scaricabile gratuitamente da dispositivi Ios e Android e serve per denunciare anche in anonimato episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni.

L’app dà, infatti, la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi, immagini, video e file audio agli operatori della Polizia di Stato o di chiamare direttamente dall’applicazione il 112 NUE. Le segnalazioni, che vengono ricevute e prese in carico dalla sala operativa della Questura competente per territorio, sono automaticamente georeferenziate; è comunque possibile per l’utente indicare il luogo dove sono avvenuti i fatti.

Recente è l’introduzione della chat che può essere attivata dalla sala operativa ricevente e per mezzo della quale possono essere inviati in tempo reale messaggi e file multimediali come avviene per le applicazioni di messaggistica istantanea. Ultimamente è stata inserita anche la possibilità di nascondere l’app sul telefono, per tutelare le vittime di violenza di genere, in modo che se qualcuno si impossessa del loro dispositivo non rischiano di essere scoperte.

