Potenziamento delle competenze digitali delle persone anziane come strumento per aiutarle a gestire meglio i vari aspetti della loro vita quotidiana e anche per sensibilizzarle ed informarle rispetto al rischio di truffe e raggiri. Queste le finalità del progetto denominato Alfabeti digitali che vede la collaborazione tra il Comune di Cremona – Assessorato alle Politiche Sociali – e il Comando Provinciale dei Carabinieri.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi in mattinata nella Sala Riunioni di Palazzo Ala Ponzone dall’Assessora alle Politiche Sociali e Fragilità del Comune, Marina della Giovanna, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Paolo Sambataro. Sono intervenuti Eugenia Grossi, Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune, e il Maggiore Gabriele Schiaffini, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cremona.

Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri, questo progetto si colloca nell’ambito della campagna nazionale #Possiamo Aiutarvi, per il Comune di Cremona rappresenta la conferma di un impegno di costante attenzione e supporto alla popolazione anziana in tema di servizi dedicati e anche per quanto riguarda la sicurezza, come peraltro già dimostrato con il progetto Il Gatto e la Volpe.

Grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio, associazioni, comitati di quartiere, organizzazione sindacali, enti del Terzo Settore, sarà organizzato un ciclo di incontri aperti a tutti i cittadini interessati in cui personale esperto dell’Arma dei Carabinieri spiegherà come utilizzare al meglio gli strumenti digitali innanzitutto per le basilari esigenze della vita di ogni giorno in modo. Le competenze acquisite torneranno utili anche per riconoscere i rischi che possono essere collegati all’uso della rete e di fronte ai quali alcune persone anziane e sole si trovano spesso più esposte. Il calendario degli incontri è frutto del lavoro di raccordo con le varie realtà presenti sul territorio che il Comune ha svolto e sta svolgendo attraverso il personale del Settore Politiche Sociali.

“Da diversi anni l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cremona, insieme alla Polizia Locale, è impegnato in percorsi finalizzati a sensibilizzare la popolazione anziana rispetto alle truffe, spesso perpetrate online” ha spiegato l’assessore Della Giovanna. “Ritengo, pertanto, particolarmente positiva questa nuova iniziativa, che è volta più in generale al potenziamento delle competenze digitali e che verrà implementata, oltre che con il contributo prezioso dell’Arma dei Carabinieri, anche attraverso il coinvolgimento di comitati di quartiere, centri per anziani, parrocchie e associazioni, in tutti quei contesti nei quali è fondamentale costruire un’efficace rete di prossimità attorno ai più fragili”.

“Il Comando Provinciale dei Carabinieri intende realizzare un progetto di informazione e formazione rivolto alle persone più anziane, progetto che ricade nel più ampio servizio di prossimità a loro rivolto, finalizzato a fornire nozioni basilari di informatica e sul linguaggio digitale (con particolare riguardo ai canali social)” ha aggiunto il colonnello Sambataro. “Nozioni utili da un lato per conoscere e sfruttare le opportunità offerte dallo strumento informatico, specie in termini di facilitazioni nella gestione della quotidianità, di rapidità nell’accesso alle misure di sostegno in campo sanitario e di interazione nei rapporti sociali, dall’altro ad acquisire gli elementi necessari per riconoscere le insidie e i pericoli, soprattutto per quanto riguarda le più diffuse fenomenologie criminose perpetrate a danno di anziani via web o smartphone”.

Gli incontri saranno tenuti dai referenti informatici del Comando Provinciale dei Carabinieri che saranno affiancati nelle singole occasioni dal Comandante di Compagnia o Stazione per l’approfondimento di eventuali tematiche connesse. Il primo incontro è già stato organizzato e si terrà mercoledì 18 dicembre, alle ore 17, presso la sede del Comitato di Quartiere 1 (Scuola primaria S. Ambrogio, via Fabio Filzi 132).

