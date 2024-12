Difesa, Meloni “Dal Governo nessuna deriva bellicista”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che investire in difesa sia necessario soprattutto nel contesto in cui ci muoviamo, un mondo nel quale il caos si moltiplica, il tema principe è la difesa dei propri cittadini, della propria sovranità e di difendere i propriinteressi. Le spese che l’Italia ha messo in difesa ci servono a difendere la libertà di commercio sul Mar Rosso, a pagare i militari all’estero che costruiscono pace, mipare ingeneroso continuare a raccontare di questa deriva bellicista del governo italiano”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.

(Fonte video: Camera dei deputati)