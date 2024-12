Giovedì 19 dicembre, dalle ore 7.30, gli addetti di A2a Calore e Servizi, per conto dell’Amministrazione comunale, effettueranno un intervento di manutenzione straordinaria alla centrale termica del teleriscaldamento n° 17. L’intervento – che si protrarrà per l’intera mattinata e che comunque si concluderà in giornata – non pregiudica la fruizione degli impianti sportivi, ma potrebbe determinare qualche temporaneo disagio.

La centrale termica n° 17 serve tutti gli impianti sportivi al Po, dal Bocciodromo comunale fino alla struttura di CremonArena, compresi gli spogliatoi del campo da calcio Po 1, la pista di pattinaggio e l’impianto natatorio gestito da Forus. Nello specifico verranno sostituite le piastre di due dei tre scambiatori termici che forniscono calore agli impianti sportivi per un investimento di circa 20mila euro.

Questo importante intervento manutentivo fa seguito ad altri lavori già realizzati nelle scorse settimane sulla centrale e si rende necessario per rispondere ai sempre maggiori bisogni di calore degli impianti sportivi, nonché per scongiurare criticità sul riscaldamento delle strutture compresa la temperatura dell’acqua e degli ambienti della piscina comunale.

“Ci scusiamo per i possibili disagi che potrebbero verificarsi giovedì 19 dicembre, ma l’intervento è volto a garantire il funzionamento del riscaldamento di tutti gli impianti sportivi al Po che ogni giorno accolgono diverse centinaia di atleti e amatori” dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Nell’arco di poche ore verranno ristabilite le temperature ottimali per la pratica sportiva degli atleti. Colgo l’occasione per ringraziare i tecnici comunali e l’Ufficio Sport per la costante attenzione all’impiantistica sportiva”.

