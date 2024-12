Juventus-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Esordio in Coppa Italia per la Juventus. Reduce dal deludente pareggio contro il Venezia, nella 16esima giornata di Serie A, i bianconeri affrontano il Cagliari all’Allianz Stadium per gli ottavi di finale. I sardi vengono dalla sconfitta, seppur con una buona prestazione, contro l’Atalanta.

La sfida tra Juventus e Cagliari è in programma oggi, martedì 17 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Cagliari(4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Juventus-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.