Maurelli, si ritira la capitana delle farfalle: “Lungo viaggio, momento di salutarci”

(Adnkronos) –

Alessia Maurelli si ritira. La capitana delle ‘farfalle’ ha annunciato il suo addio alla ginnastica ritmica all’età di 28 anni pubblicando un post sul proprio profilo Instagram: “È stato un lungo viaggio, ma ora è arrivato il momento di salutarci. Grazie per avermelo fatto fare. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il viaggio con me. Tu sei esattamente come nient’altro. Per sempre”.

Nella sua carriera Maurelli ha partecipato a tre edizioni delle Olimpiadi: Rio 2016, Tokyo 2021 e Parigi 2024, vincendo due medaglie di bronzo nelle ultime due edizioni Giochi.